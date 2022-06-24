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37 минут назад

В Венгрии предложили отказаться от ввода новых антироссийских санкций

Вечерняя Москва

Западным странам сейчас следует перестать вводить санкции против РФ и начать переговоры с Москвой о прекращении огня на Украине. Такое мнение высказал в пятницу, 24 июня, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

В Венгрии предложили отказаться от ввода новых санкций
Фото: PixabayPixabay

— Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся. Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии, — заявил он.

По словам Орбана, антироссийские санкции не сумели нанести какого-либо серьезного ущерба экономике РФ. Более того, Европа скорее окажется в проигрыше, если продолжит их вводить, передает слова советника венгерского премьера ТАСС.

Недавно американский президент Джо Байден заявил, что США и ЕС понимали, что введение санкций против России не могло не пройти без последствий для энергетического рынка. Он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти. Именно поэтому антироссийские санкции не могли не повлечь за собой подорожание топлива.

Президент России Владимир Путин назвал введенные странами Запада антироссийские санкции «безумными и бездушными». Также он назвал причину нынешней русофобии — по его словам, она вызвана попытками изолировать и «отменить» Россию как самостоятельное государство в отношении Запада.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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