В Венгрии предложили отказаться от ввода новых санкций

Западным странам сейчас следует перестать вводить санкции против РФ и начать переговоры с Москвой о прекращении огня на Украине. Такое мнение высказал в пятницу, 24 июня, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

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— Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся. Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии, — заявил он.

По словам Орбана, антироссийские санкции не сумели нанести какого-либо серьезного ущерба экономике РФ. Более того, Европа скорее окажется в проигрыше, если продолжит их вводить, передает слова советника венгерского премьера ТАСС.

Недавно американский президент Джо Байден заявил, что США и ЕС понимали, что введение санкций против России не могло не пройти без последствий для энергетического рынка. Он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти. Именно поэтому антироссийские санкции не могли не повлечь за собой подорожание топлива.