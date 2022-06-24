В ООН прокомментировали ситуацию с экспортом зерна из Украины и РФ

Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерреш выступает за достижение пакетной сделки по обеспечению экспорта зерна из России и Украины одновременно. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее заявил, что Гутерреш намерен сперва договориться об экспорте зерна с Украины. Только после этого он приступит к проблемам с вывозом российского зерна. Министр подчеркнул, что своими действиями генеральный секретарь ООН затягивает продовольственный кризис.
«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — заявил Дюжаррик.
Кроме того, Лавров утверждал, что самый простой вариант обеспечить экспорт украинского зерна — проложить путь через Белоруссию. По его словам, все предложения, сформулированные еще президентом России Владимиром Путиным, были изложены в письменном виде и отправлены в Нью-Йорк. Лавров подчеркнул, что ООН медлит в решении этого вопроса, хотя продовольственный кризис стал реальной угрозой. Он допустил, что кто-то из желающих управлять организацией может оказывать давление на Секретариат ООН.