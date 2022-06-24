В ООН прокомментировали ситуацию с экспортом зерна из Украины и РФ

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова , который ранее заявил, что Гутерреш намерен сперва договориться об экспорте зерна с Украины. Только после этого он приступит к проблемам с вывозом российского зерна. Министр подчеркнул, что своими действиями генеральный секретарь ООН затягивает продовольственный кризис.

«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — заявил Дюжаррик.

Кроме того, Лавров утверждал, что самый простой вариант обеспечить экспорт украинского зерна — проложить путь через Белоруссию. По его словам, все предложения, сформулированные еще президентом России Владимиром Путиным, были изложены в письменном виде и отправлены в Нью-Йорк. Лавров подчеркнул, что ООН медлит в решении этого вопроса, хотя продовольственный кризис стал реальной угрозой. Он допустил, что кто-то из желающих управлять организацией может оказывать давление на Секретариат ООН.