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40 минут назад

Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерреш выступает за достижение пакетной сделки по обеспечению экспорта зерна из России и Украины одновременно. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

В ООН прокомментировали ситуацию с экспортом зерна из Украины и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее заявил, что Гутерреш намерен сперва договориться об экспорте зерна с Украины. Только после этого он приступит к проблемам с вывозом российского зерна. Министр подчеркнул, что своими действиями генеральный секретарь ООН затягивает продовольственный кризис.

«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — заявил Дюжаррик.

Кроме того, Лавров утверждал, что самый простой вариант обеспечить экспорт украинского зерна — проложить путь через Белоруссию. По его словам, все предложения, сформулированные еще президентом России Владимиром Путиным, были изложены в письменном виде и отправлены в Нью-Йорк. Лавров подчеркнул, что ООН медлит в решении этого вопроса, хотя продовольственный кризис стал реальной угрозой. Он допустил, что кто-то из желающих управлять организацией может оказывать давление на Секретариат ООН.

В мире,Антониу Гутерреш,Стефан Дюжаррик,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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