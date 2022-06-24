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20 минут назад

Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину

Елена Прошина

Европейский союз обязан нести ответственность за Украину после того, как согласился на предоставление ей статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Кроме того, лидеры Евросоюза поддержали предоставление Грузии европейской перспективы. Государство должно выполнить ряд условий, после чего также сможет получить статус кандидата.

Моравецкий отметил, что предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС для Молдавии и Украины — «исторический момент».

«Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство», — добавил он.

Моравецкий пояснил, что лидеры Евросоюза смогли достичь соглашения в отношении Украины во много благодаря позиции Польши. По его словам, Польша и другие страны Центральной Европы провели широкую политическую и дипломатическую акцию.

«Сегодня Украина видит, что может рассчитывать на Польшу как на эффективного союзника, такого, который после трех месяцев сложных дипломатических усилий добился своего», — подчеркнул польский премьер и добавил, что сегодня вся Европа встала на сторону Украины «в ее борьбе за свободу».

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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