Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину

Европейский союз обязан нести ответственность за Украину после того, как согласился на предоставление ей статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

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Главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Кроме того, лидеры Евросоюза поддержали предоставление Грузии европейской перспективы. Государство должно выполнить ряд условий, после чего также сможет получить статус кандидата.

Моравецкий отметил, что предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС для Молдавии и Украины — «исторический момент».

«Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство», — добавил он.

Моравецкий пояснил, что лидеры Евросоюза смогли достичь соглашения в отношении Украины во много благодаря позиции Польши. По его словам, Польша и другие страны Центральной Европы провели широкую политическую и дипломатическую акцию.