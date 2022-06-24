Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину

Европейский союз обязан нести ответственность за Украину после того, как согласился на предоставление ей статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
Главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Кроме того, лидеры Евросоюза поддержали предоставление Грузии европейской перспективы. Государство должно выполнить ряд условий, после чего также сможет получить статус кандидата.
Моравецкий отметил, что предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС для Молдавии и Украины — «исторический момент».
«Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство», — добавил он.
Моравецкий пояснил, что лидеры Евросоюза смогли достичь соглашения в отношении Украины во много благодаря позиции Польши. По его словам, Польша и другие страны Центральной Европы провели широкую политическую и дипломатическую акцию.
«Сегодня Украина видит, что может рассчитывать на Польшу как на эффективного союзника, такого, который после трех месяцев сложных дипломатических усилий добился своего», — подчеркнул польский премьер и добавил, что сегодня вся Европа встала на сторону Украины «в ее борьбе за свободу».