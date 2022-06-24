"Облегчение наступит не скоро. Рост цен на еду будет продолжаться в течение всего года и достигнет десяти процентов", — указал аудитор из группы RSM Томас Пью. В мае компании из Соединенного Королевства заплатили за товары первой необходимости на 10,3% больше, чем в 2021-м, а стоимость импортных продуктов питания выросла на рекордные за 14 лет 20,5%

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В банке Citi отметили, что цены на продовольствие в Британии поднимутся еще на 20% в течение первых месяцев 2023 года. Это произойдет в результате кульминации глобального дефицита предложения. В Британии рассказали, для чего Джонсону нужна Украина. Как указал автор, разговоры Джонсона с украинским лидером происходят "сразу после моментов крупного позора премьера". Также каждая беседа с Зеленским приводит к отправке Киеву крупных денежных сумм из средств британских налогоплательщиков, отметил он.