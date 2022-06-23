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17 минут назад

The Hill: Байдена ждет худшее стратегическое унижение из-за Украины

Российская Газета

Администрацию Белого дома ждет стратегическое поражение на Украине, которое станет намного хуже фиаско, которое американцы и их союзники потерпели в результате постыдного бегства из Афганистана. Об этом пишет обозреватель издания The Hill Уильям Молони.

Байдену предрекли худшее стратегическое унижение из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора статьи, в условиях быстро меняющейся ситуации в конфликте на Украине США могут привести Североатлантический альянс к еще более плачевному результату, за которым последует изменение существующей геополитической структуры.

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Недавний визит в Киев лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии показал, что возможности предоставления европейцами военной помощи Украине ограничены. Киеву пообещали предоставить статус кандидата на вступление в члены ЕС, при этом не стали давать ему тяжелое вооружение.

Мировая экономика продолжает страдать от перебоев в поставках энергетических ресурсов и продовольствия из-за конфликта на Украине. А Китай фактически подтвердил свое партнерство с Россией и призывает к мирному урегулированию ситуации на Украине, как это, видимо, делают и другие страны, в частности европейские.

В США признали свою вину за начало конфликта на Украине

В итоге поиск возможностей заключить мир на Украине на условиях компромиссных решений становится неизбежным. Этого ждет подавляющая часть государств, каждое из которых руководствуется собственными интересами. Для проведения переговоров потребуется прекращение огня, в случае которого противоборствующие стороны останутся на своих позициях. История конфликтов, в частности на Корейском полуострове и Ближнем Востоке свидетельствует, что временные демаркационные линии зачастую превращаются в постоянные границы. Такой исход для администрации Джо Байдена и киевского режима будет унизительным.

Вместе с тем развитие событий на Украине по другому сценарию выглядит маловероятным. Российская армия взяла под контроль значительную часть территории Украины и продолжает свое наступление. Европейцы не готовы передавать украинской стороне вооружение, которое помогло бы Киеву осуществить перелом в ходе боевых действий. Для команды Байдена и НАТО ожидание победы на Украине сменится надеждами сохранить себя в политике на фоне рецессии, набирающего обороты экономического кризиса и серьезных стратегических просчетов американцев.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,
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