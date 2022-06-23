В США признали свою вину за начало конфликта на Украине

США и их союзники по НАТО спровоцировали конфликт на Украине, потому несут полную ответственность за его бедствия. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО сыграли решающую роль в событиях, которые привели к войне на Украине, и сейчас играют центральную роль в этом противостоянии», — заявил Джон Миршаймер, передает National Interest.

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Он уточнил, что американские союзники несут определенную ответственность за последствия украинского кризиса, но в основном они следуют примеру Вашингтона.

Политолог подчеркнул, что вина США в том, что они продвигали в отношении Украины такую политику, которая оценивается Кремлем как экзистенциальная угроза, о чем российские политики неоднократно предупреждали на протяжении многих лет.

«В частности, я имею в виду навязчивую идею Америки ввести Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией. Администрация [президента США Джо] Байдена не желала устранять эту угрозу с помощью дипломатии», — заметил он.

Также Миршаймер добавил, что Вашингтон удвоил свою агрессивную позицию против России после начала спецоперации на Украине, что подтверждает тезис о том, что США не заинтересованы в поиске дипломатического решения конфликта.

«При этом Украина, которая уже сильно пострадала, пострадает еще больше», — резюмировал эксперт.