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14 минут назад

Премьер Эстонии: страну сотрут с лица Земли из-за НАТО

Ura.Ru

В случае иностранного вторжения Эстония будет стерта с лица земли, если НАТО продолжит придерживаться существующей стратегии обороны. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Премьер Эстонии: страну сотрут с лица Земли из-за НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы правительства, существующая оборонительная стратегия Североатлантического альянса в отношении трех прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) заключается в том, чтобы позволить противнику захватить территории этих стран и только позже начать их освобождение.

«Это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры», — цитирует Каллас газета Financial Times.

В связи с этим страны Балтии настаивают на том, чтобы нынешняя стратегия размещения около тысячи иностранных военнослужащих в каждой стране была заменена на стратегию, в которой НАТО действительно стремится защищать каждый дюйм своих территорий, пояснили в издании. По мнению премьер-министра Эстонии, общавшейся с британскими военнослужащими, потенциальное вторжение противника приведет к полному уничтожению прибалтийский стран.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с руководителями прибалтийских государств заявил, что Германия готова ввести дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию в рамках усилий НАТО по укреплению обороны. Усиления позиций альянса проходит на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

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