В случае иностранного вторжения Эстония будет стерта с лица земли, если НАТО продолжит придерживаться существующей стратегии обороны. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

По словам главы правительства, существующая оборонительная стратегия Североатлантического альянса в отношении трех прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) заключается в том, чтобы позволить противнику захватить территории этих стран и только позже начать их освобождение.

«Это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры», — цитирует Каллас газета Financial Times.

В связи с этим страны Балтии настаивают на том, чтобы нынешняя стратегия размещения около тысячи иностранных военнослужащих в каждой стране была заменена на стратегию, в которой НАТО действительно стремится защищать каждый дюйм своих территорий, пояснили в издании. По мнению премьер-министра Эстонии, общавшейся с британскими военнослужащими, потенциальное вторжение противника приведет к полному уничтожению прибалтийский стран.