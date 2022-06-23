Литва назвала ответственного за блокаду Калининграда

Запрет на ввоз товаров в Калининградскую область не входит в зону ответственности Литвы, заявил президент страны Гитанас Науседа. По его словам, эта проблема касается Евросоюза и России. Науседа подчеркнул, что Вильнюс не вводит санкции против РФ, он лишь «соблюдает правила» Евросоюза.

Литва не вводит санкций со своей стороны, мы просто соблюдаем правила ЕС, применяем санкции в соответствии с этими правилами, — заявил Науседа.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен блокировать грузовой трафик между Калининградской областью и Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, запрет на транзит ряда товаров через Литву позволит предотвратить возможный обход санкционных ограничений Евросоюза.