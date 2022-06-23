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9 минут назад

Литва переложила на ЕС ответственность за блокаду Калининграда

News.ru

Запрет на ввоз товаров в Калининградскую область не входит в зону ответственности Литвы, заявил президент страны Гитанас Науседа. По его словам, эта проблема касается Евросоюза и России. Науседа подчеркнул, что Вильнюс не вводит санкции против РФ, он лишь «соблюдает правила» Евросоюза.

Литва назвала ответственного за блокаду Калининграда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Литва не вводит санкций со своей стороны, мы просто соблюдаем правила ЕС, применяем санкции в соответствии с этими правилами, — заявил Науседа.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен блокировать грузовой трафик между Калининградской областью и Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, запрет на транзит ряда товаров через Литву позволит предотвратить возможный обход санкционных ограничений Евросоюза.

Евросоюз объяснил блокаду Калининграда

До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что будет прекращен транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление власти региона получили от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за данного запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В мире,Жозеп Боррель,Антон Алиханов,ЕС,
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