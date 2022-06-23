Врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз

В Словакии хирург-офтальмолог удалил пациенту не тот глаз. В результате врачебной ошибки мужчина полностью ослеп. Об этом сообщает TASR.
Инцидент произошел в клинике, которая принадлежит университетской больнице Братиславы. Обратившемуся за медицинской помощью мужчине должны были удалить незрячий глаз, однако врач прооперировал ему здоровый орган.
После случившегося хирурга, который проводил операцию, отстранили от работы с пациентами. Также в больнице провели переподготовку персонала глазной клиники по предоперационной подготовке.
В настоящий момент в отношении врача возбуждено уголовное дело. Полиция Братиславы устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что в одной из больниц Екатеринбурга 48-летний пациент умер после введения ему катетера.