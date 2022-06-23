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39 минут назад

В Словакии врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз

Газета.Ru

В Словакии хирург-офтальмолог удалил пациенту не тот глаз. В результате врачебной ошибки мужчина полностью ослеп. Об этом сообщает TASR.

Врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз
Фото: Freepik.comFreepik.com

Инцидент произошел в клинике, которая принадлежит университетской больнице Братиславы. Обратившемуся за медицинской помощью мужчине должны были удалить незрячий глаз, однако врач прооперировал ему здоровый орган.

После случившегося хирурга, который проводил операцию, отстранили от работы с пациентами. Также в больнице провели переподготовку персонала глазной клиники по предоперационной подготовке.

В настоящий момент в отношении врача возбуждено уголовное дело. Полиция Братиславы устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в одной из больниц Екатеринбурга 48-летний пациент умер после введения ему катетера.

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