Прокуратура арестовала имущество Додона

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила об аресте имущества бывшего президента Игоря Додона, обвиняемого в государственной измене и коррупции.

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"23 июня 2022 года экс-президент Молдавии был вызван в Антикоррупционную прокуратуру для вручения копии акта об аресте имущества, принадлежащего лично бывшему президенту, а также через посредников", - сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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В сообщении указано, что арест наложен на земельный участок и дом в Кишиневе, в котором Додон проживает вместе с семьей, также арестованы участки земли и постройки, расположенные около села Садова, где он родился. По версии следствия, эта недвижимость принадлежит экс-президенту через подставных лиц, которых обвиняют в соучастии ему по делу о незаконном обогащении. Кроме того, арестовано четыре земельных участка и шесть строений в селе Моловата, принадлежащих брату супруги президента Галине Додон, а также четыре автомобиля.

Додон в четверг назвал арест имущества его родственников "одним из элементов пропагандистского спектакля власти". По его словам, прокуратура пытается перевести дело в публичную плоскость. А арест имущества сделан, чтобы доступа к этим активам не было до окончательного решения суда, принятие которого может затянуться на годы.

Экс-президент Молдавии был задержан в конце мая и помещен под домашний арест, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и госизмене. Додон заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова, которую он ранее возглавлял. На прошлой неделе прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении его супруге, ей запрещено покидать страну, в рамках этого дела под арест помещен ее брат.