Байден официально ввел для американцев термин «путинское повышение цен»

«Мы и наши партнеры в Европе перекрыли поставки российского топлива к себе, зная, что увидим более высокие цены на газ. Мы могли бы закрыть глаза на действия Путина, и стоимость газа не подскочила бы так, как сейчас. Но это было бы неправильно. Я верил в это тогда и верю сейчас: у свободного мира не было выбора. Если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Путин бы продолжил, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой», — сказал Байден.