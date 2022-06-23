Байден официально ввел для американцев термин «путинское повышение цен»

Президент США Джо Байден официально ввел термин «путинское повышение цен». Им американский глава объяснил рекордную инфляцию в стране действиями лидера России Владимира Путина. Соответствующее заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
В частности, по мнению президента США, текущая инфляция и рост цен на топливо в Америке вызваны спецоперацией России на Украине. Байден заявил, что в Белом доме понимали последствия ввода эмбарго на нефть из РФ, но действовать иначе не могли.
«Мы и наши партнеры в Европе перекрыли поставки российского топлива к себе, зная, что увидим более высокие цены на газ. Мы могли бы закрыть глаза на действия Путина, и стоимость газа не подскочила бы так, как сейчас. Но это было бы неправильно. Я верил в это тогда и верю сейчас: у свободного мира не было выбора. Если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Путин бы продолжил, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой», — сказал Байден.
Также в своем обращении президент США обратился к Конгрессу и штатам с просьбой на три месяца отменить федеральный и государственный налоги на покупку газа. Байден считает, что данная мера не исправит проблему инфляции и роста цен на топливо в стране, но даст американским семьям необходимую передышку.