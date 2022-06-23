Чехия отказала в выдаче Украине россиянина Франчетти

Верховный суд в Праге отказал в выдаче Украине россиянина Александра Франчетти, которого киевские власти обвиняют в причастности к событиям 2014 года, в результате которых Крым вошел в состав РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Городского суда Праги, допустившего ранее возможность экстрадиции, Адам Венинг.
"Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]", - отметил Венинг.