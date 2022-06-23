Чехия отказала Украине в выдаче россиянина

"Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека", – цитирует его ТАСС.

В феврале Пражский суд принял решение, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан Украине по запросу. По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.