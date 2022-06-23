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24 минуты назад

Суд в Праге отказал Украине в выдаче гражданина РФ Франчетти

Москва24иещё 3

Официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг заявил об отказе Чехии выдать Украине россиянина Александра Франчетти.

Чехия отказала Украине в выдаче россиянина
Фото: Кадр из видео/alexander dzalati/YouTubeКадр из видео/alexander dzalati/YouTube

"Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека", – цитирует его ТАСС.

В феврале Пражский суд принял решение, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан Украине по запросу. По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.

В мире,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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