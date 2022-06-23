Евросоюз объяснил блокаду Калининграда

Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе.
"Ситуация с Калининградом - это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно", - сказал он.
Трансляция выступления Борреля велась на сайте Еврокомиссии.