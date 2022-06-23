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41 минуту назад

Боррель заявил, что ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградом

ТАСС

Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.

Евросоюз объяснил блокаду Калининграда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе.

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"Ситуация с Калининградом - это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно", - сказал он.

Трансляция выступления Борреля велась на сайте Еврокомиссии.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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