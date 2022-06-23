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2 часа назад

В Харькове "дерусифицировали" название драмтеатра имени Пушкина

ТАССиещё 1

Харьковский областной совет утвердил проект постановления о переименовании Академического русского драматического театра имени Пушкина, убрав из его названия слово "русский", а также имя поэта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе театра.

В Харькове переименовали драмтеатр имени Пушкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учитывая политику Министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации современной Украины, направленной на замену советского и российского наследия на украинское, очищение общественного пространства от пропагандистских нарративов, возникла необходимость переименования Академического русского драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр", - говорится в сообщении на странице учреждения в социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Решение принято на заседании постоянной комиссии по молодежной политике, культуре, спорту и туризму Харьковского областного совета. С предложением о переименовании в областной совет, указано в сообщении, обратился коллектив театра.

В апреле в Верховной раде был зарегистрирован проект закона о запрете присвоения объектам в украинских городах названий, связанных с Россией, ее историей и деятелями. В разных городах переименовывают улицы, сносят памятники, связанные как с СССР, так и с Россией. В частности, ранее Киевский городской совет переименовал Арку Дружбы народов, символизировавшую единение украинского и русского народов в "Арку свободы украинского народа". 13 июня мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будут переименованы улицы, названия которых связаны с Россией.

В мире,Геннадий Труханов,Верховная Рада,
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