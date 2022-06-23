Еврокомиссия запретила Польше тратить деньги ЕС на изоляцию от ЛГБТ

Европейская комиссия запретила Польше тратить деньги из фондов ЕС на регионы страны, которые объявили себя «зонами, свободными от ЛГБТ». Об этом со ссылкой на правозащитную организацию «Кампания против гомофобии» сообщает РИА Новости.

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Ранее Европейский суд выступил против польской судебной реформы, так как она «ставит судей под контроль парламентского большинства и правительства». Также ЕС опротестовывает и так называемые «заявления против ЛГБТ», принятые несколькими польскими воеводствами. Ряд регионов Польши объявил свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ».

По данным правозащитников, Европейская комиссия внесла в Соглашение о партнерстве с Польшей положение, запрещающее финансовую поддержку органов местного самоуправления, «принявших так называемые резолюции против ЛГБТ».

«Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиардов евро из средств на реализацию политики сплочения», - пояснили в «Кампании против гомофобии».