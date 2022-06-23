В Киеве запретили фейерверки и езду без глушителя

Власти Киева запретили в городе продажу и запуск фейерверков и пиротехники, а также езду на машинах без глушителя. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

Градоначальник заявил, что соответствующий запрет будет действовать в период военного положения на территории Украины и в течение 30 дней после его отмены.

Он также уточнил, что в Киеве будет ограничено передвижение на любых транспортных средствах, выхлопные системы которых не оборудованы шумопоглотителем.