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51 минуту назад

В Киеве запретили фейерверки и езду без глушителя

Lenta.ruиещё 1

Власти Киева запретили в городе продажу и запуск фейерверков и пиротехники, а также езду на машинах без глушителя. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

В Киеве запретили фейерверки и езду без глушителя
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

Градоначальник заявил, что соответствующий запрет будет действовать в период военного положения на территории Украины и в течение 30 дней после его отмены.

Он также уточнил, что в Киеве будет ограничено передвижение на любых транспортных средствах, выхлопные системы которых не оборудованы шумопоглотителем.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству республики рассмотреть вопрос запрета на использование пиротехники во время военного положения в стране. При этом он выразил обеспокоенность «по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту».

В мире,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,
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