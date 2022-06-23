Франция заявила о высылке из Москвы своего дипломата

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении», – цитирует представителя французского ведомства РИА «Новости».