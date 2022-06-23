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28 минут назад

Франция заявила о высылке из Москвы своего дипломата

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Российская сторона высылает французского дипломата из Москвы, об этом сообщили посольству Франции в России, заявил представитель французского МИД.

Франция заявила о высылке из Москвы своего дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении», – цитирует представителя французского ведомства РИА «Новости».

До этого французские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что российский МИД решил выслать советника по культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо. Ему якобы было предписано покинуть Россию до 17 июля.

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