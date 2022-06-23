Турция допустила создание зоны безопасности вне вод Украины

В случае достижения договоренности Москвы и Киева по «зерновой проблеме» будет создана зона безопасности» за пределами территориальных вод Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.
По его словам, Турция стремится помочь найти выход из зернового кризиса и эта проблема должна быть решена как можно скорее.
«Если в Стамбуле будет достигнута договоренность, то будет создан Мониторинговый центр, а также «зона безопасности» непосредственно за пределами вод Украины», - приводит заявление Чавушоглу агентство Anadolu.
При этом глава МИД Турции обратил внимание на то, что необходимо учитывать и ожидания России.
«В особенности в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России», - пояснил министр.
Отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли вероятность реализации Россией краденного украинского зерна, Чавушоглу подчеркнул, что Турция «со всей серьезностью рассматривает и изучает каждый поступающий такой сигнал».
«Мы каждый раз проверяем и подтверждаем, что продукция произведена в России. Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или любой иной продукцией, со стороны любой страны, в том числе России. Мы также и сами не примем эти товары», - заверил он.
По данным The New York Times, в середине мая США сообщили более чем дюжине стран о том, что российские власти пытаются продать африканским странам зерно, заблокированное на Украине из-за боевых действий. При этом в Кремле опровергли эту информацию.
«Россия не крала никакого зерна», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.