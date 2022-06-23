Турция допустила создание зоны безопасности вне вод Украины

В случае достижения договоренности Москвы и Киева по «зерновой проблеме» будет создана зона безопасности» за пределами территориальных вод Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Турция стремится помочь найти выход из зернового кризиса и эта проблема должна быть решена как можно скорее.

«Если в Стамбуле будет достигнута договоренность, то будет создан Мониторинговый центр, а также «зона безопасности» непосредственно за пределами вод Украины», - приводит заявление Чавушоглу агентство Anadolu.

При этом глава МИД Турции обратил внимание на то, что необходимо учитывать и ожидания России.

«В особенности в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России», - пояснил министр.

Отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли вероятность реализации Россией краденного украинского зерна, Чавушоглу подчеркнул, что Турция «со всей серьезностью рассматривает и изучает каждый поступающий такой сигнал».

«Мы каждый раз проверяем и подтверждаем, что продукция произведена в России. Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или любой иной продукцией, со стороны любой страны, в том числе России. Мы также и сами не примем эти товары», - заверил он.

По данным The New York Times, в середине мая США сообщили более чем дюжине стран о том, что российские власти пытаются продать африканским странам зерно, заблокированное на Украине из-за боевых действий. При этом в Кремле опровергли эту информацию.