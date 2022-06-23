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23 июня

Посол ЛНР Мирошник: ВСУ в Горском и Золотом подают сигналы о готовности сложить оружие

Газета.Ruиещё 8

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские военные в районах городов Горское и Золотое подают сигналы о том, что готовы сдаться в плен, передает РИА "Новости". "Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но [есть] сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления", – сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24". По словам Мирошника, в городах Горское и Золотое находится около 1,5 - 2 тыс. украинских военных, которые оказались в "полном котле". Посол также добавил, что в данном районе была сосредоточена достаточно серьезная техника ВСУ, из которой велся обстрел территории ЛНР до начала эскалации, и после нее. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в районе Горского и Золотого под Лисичанском была ликвидирована группа наемников, воевавших на стороне Украины.

Посол ЛНР Мирошник: ВСУ в Горском и Золотом подают сигналы о готовности сложить оружие
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Родион Мирошник,Андрей Марочко,
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