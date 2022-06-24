Канцлер Австрии отреагировал на присвоение Украине нового статуса

«[Присвоение Украине статуса кандидата] не означает еще переговоров о вступлении. На этом пути еще многое должно произойти, нужно еще многое сделать, но начало положено», — цитирует слова Нехаммера РИА «Новости». Он подчеркнул, что присвоение Украине статуса кандидата на членство в ЕС не подразумевает дальнейшее втягивание участников Евросоюза в украинский кризис.