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18 минут назад

Канцлер Австрии отреагировал на присвоение Украине нового статуса

Ura.Ruиещё 57

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу. Своим мнением поделился канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Канцлер Австрии отреагировал на присвоение Украине нового статуса
Фото: ТАССТАСС

«[Присвоение Украине статуса кандидата] не означает еще переговоров о вступлении. На этом пути еще многое должно произойти, нужно еще многое сделать, но начало положено», — цитирует слова Нехаммера РИА «Новости». Он подчеркнул, что присвоение Украине статуса кандидата на членство в ЕС не подразумевает дальнейшее втягивание участников Евросоюза в украинский кризис.

Украина подняла вопрос о своем вступлении в Европейский союз (ЕС). Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его мнению, даже после присвоение статуса кандидата страну ждет долгий переговорный процесс и выполнение определенных условий. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммитом ЕС было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

В мире,Карл Нехаммер,Вячеслав Володин,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,
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