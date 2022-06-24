Арахамия: Украина попрощалась с постсоветской политикой, получив статус кандидата в ЕС

"С сегодняшнего дня Украина - кандидат на вступление в Евросоюз. Это значит, что больше никто не сможет называть нас "серой" зоной между Россией и Западом, что Украина навсегда прощается с постсоветской политикой, которая привела нас к войне", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.