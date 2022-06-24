Арахамия: Украина попрощалась с постсоветской политикой, получив статус кандидата в ЕС

Украина, получив статус кандидата на вступление в Евросоюз, окончательно уходит от постсоветской политики и больше не будет "серой зоной" между Россией и Западом. Об этом заявил глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"С сегодняшнего дня Украина - кандидат на вступление в Евросоюз. Это значит, что больше никто не сможет называть нас "серой" зоной между Россией и Западом, что Украина навсегда прощается с постсоветской политикой, которая привела нас к войне", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.
В четверг главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине теперь нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.