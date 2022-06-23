Токаев призвал относиться с уважением к Назарбаеву

Общество должно относиться с уважением к исторической роли первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев на мероприятии по случаю юбилея казахстанской полиции, сообщается на его официальном сайте Akorda.

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«Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего», — отметил Токаев.

Он назвал общим долгом всех граждан относиться с почтением к экс-президенту и также заметил, что его вклад в становление «независимого государства признан всем мировым сообществом».

По его словам, следующее поколение казахстанцев сможет справедливо оценить действия первого лидера страны, однако для этого нужно исключить политические махинации.

«Мы должны, не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее», — заключил он.

В январе 2022 в Казахстане произошли протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо, однако вскоре экономические мотивы сменились на политические. В частности, протестующие потребовали ухода из политики Назарбаева.