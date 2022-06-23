В Белом доме заявили, что США не будут направлять войска на Украину

"Президент [США Джо Байден] был предельно ясен относительно того, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Что мы будем делать, так это помогать Украине защищать себя", - добавил Кирби, отвечая на вопрос о том, повысится ли вероятность конфликта между США и Россией в случае затягивание боевых действий на Украине.