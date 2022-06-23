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1 час назад

В Белом доме заявили, что США не будут направлять войска на Украину

ТАССиещё 6

Вашингтонская администрация не намерена направлять войска на Украину, даже если боевые действия там затянутся. Об этом заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

В Белом доме заявили, что США не будут направлять войска на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не думаю, что кто-то может знать это наверняка", - ответил он на вопрос о том, как долго могут продолжаться боевые действия на Украине.

Он напомнил о заявлениях американской стороны о том, что "это может быть продолжительная борьба".

"Президент [США Джо Байден] был предельно ясен относительно того, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Что мы будем делать, так это помогать Украине защищать себя", - добавил Кирби, отвечая на вопрос о том, повысится ли вероятность конфликта между США и Россией в случае затягивание боевых действий на Украине.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,
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