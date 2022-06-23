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25 минут назад

Европарламент принял резолюцию по статусу Украины в ЕС

Елена Прошина

Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Как сообщает ТАСС, об этом заявила председатель законодательного органа Роберта Метсола.

«Подавляющим большинством резолюция в целом принята», — сказала она.

Напомним, что ранее Еврокомиссия рекомендовала дать странам статусы кандидатов — с предложением согласились все 27 стран-членов союза. Кроме того, ЕС собирается поддержать мнение комиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове и Грузии после выполнения ряда дополнительных условий.

Как отмечал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, статус кандидата означает начало «долгого переговорного процесса с определенными условиями» и никакой ускоренной процедуры для Украины и Молдавии не будет.

В ЕС захотели немедленно принять Украину в союз

В свою очередь, Молдавский министр иностранных дел Николай Попеску заявил, что на присоединение его страны к Евросоюзу может уйти больше десяти лет.

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