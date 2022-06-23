Обзор иноСМИ: самое опасное место на Земле и риск войны России с США

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«Готовится ли военный конфликт России и Америки»

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Надеяться на то, что украинский кризис не выйдет из своих рамок, безрассудно, пишет издатель The National Interest Дмитрий Саймс. Свежий спор между Москвой и Вильнюсом по поводу решения Литвы резко ограничить российский транзит в в Калининград - лишь один из примеров того, как легко конфронтация между двумя сторонами может выйти из-под контроля.

НАТО может укрепить позиции Украины, предоставив больше оружия, что даст шанс на ограниченные тактические успехи. Однако Москва «более чем способна» на существенную эскалацию, как за счет военной мобилизации, так и за счет перевода экономики на военные рельсы, отмечает Саймс. Такое развитие событий может поставить США перед выбором: потерпеть крупную военную неудачу на Украине или двигаться вверх по лестнице эскалации - все ближе и ближе к ядерной черте. Автор отметил, что крах украинского проекта не только унизит Штаты, но и подорвет глобальный авторитет Америки. В то же время президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что готов и способен принимать «безжалостные и смелые» военные решения.

«Обманная солидарность ЕС по Украине»

ЕС 24 июня планирует официально внести Украину в свой список стран-кандидатов. Если заглянуть поглубже, станет очевидно, что это гораздо менее важное решение, чем Брюссель пытается преподнести, пишет юрист Эндрю Тенненборн в своем материале для The Spectator.

Во-первых, это символический жест. Тенненборн сравнил список кандидатов в члены ЕС с листом ожидания в шикарном лондонском клубе. Нахождение в нем может быть лестным, но не гарантирует быстрого решения. Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция все еще находятся в списке, и хотя все они - уважаемые нации, ждать их скорого принятия в ЕС не стоит. Официальное включение Украины в этот список «похоже на пиар-акцию Брюсселя, который отчаянно пытается продемонстрировать поддержку благого дела». Европейская солидарность, по мнению Тенненборна, здесь обманна: на практике она ограничивается осуждением России как «антитезы демократическим европейским ценностям» и напеванием «Слава Украине» с безопасного расстояния. Отсутствие энтузиазма со стороны западных членов ЕС можно понять - эти страны в значительной степени финансируют деятельность ЕС, а Украина в составе блока потребовала бы огромных вложений.

«Литва на свалке истории»

На свалке европейской истории есть несколько небольших стран, которые то появляются, то исчезают из-за военных конфликтов, Литва одна из них и сейчас она провоцирует то Китай, то Россию, пишет автор китайского портала Guancha. Литовские политики «сходят с ума все больше и больше» и их новой целью стала Калининградская область.

Блокада Калининграда, по версии автора, может привести к полному исчезновению Литвы: если Вильнюс не одумается, это будет означать нарушение международных соглашений. Это влечет за собой отказ признавать независимость Литвы, возвращение Клайпедского порта и удар по статусу Литвы как члена НАТО. Международное законодательство прямо гарантирует право всех стран на транзит в свои анклавы и рассматривает любое воспрепятствование реализации этого права как агрессию, подчеркивает Guancha. По мнению автора, когда ситуация станет взрывоопасной, США, поддерживавшие Литву, без сомнений снова «выбросят ее на свалку истории».

«Самое опасное место на Земле»

По версии Politico, самое опасное место на Земле сейчас - Сувальский коридор: в возможном противостоянии между Россией и НАТО он, скорее всего, станет первой точкой соприкосновения. Протянувшийся примерно на сто километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе, он может стать одной из первых целей Москвы.

Как отмечает Politico, взятие Сувальского коридора позволило бы связать российские войска в Калининграде с войсками в Белоруссии. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что для НАТО важно использовать украинский кризис, чтобы подготовиться к худшему, в том числе через укрепление противовоздушной обороны Прибалтики и обеспечение интеграции между местными силами и остальной частью альянса.

Украина строит собственный «Железный купол»

Американцы помогают Украине создать современную систему противоракетной обороны - собственную версию израильского «Железного купола», сообщает Fox News. По оценке израильских властей, их «Железный купол» обнаруживает и уничтожает 90 процентов приближающихся ракет, а нынешняя система ПВО Украины перехватывает только 20 процентов.