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46 минут назад

Во время присяги главы Нацбанка в Польше разбросали банкноты. Видео

Александр Кузьмин

В Польше оппозиционные депутаты устроили акцию во время церемонии принесения присяги главы Национального банка страны Адама Глапиньского. В ходе заседания народные избранники разбросали конфетти из банкнот. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры из сейма.

На опубликованной записи видно, что одна из недовольных высокой инфляцией в Польше парламентариев с балкона кидает вниз купюры. Этим поступком оппозиционеры хотели продемонстрировать, к чему может привести чрезмерная денежная эмиссия.

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