В Польше оппозиционные депутаты устроили акцию во время церемонии принесения присяги главы Национального банка страны Адама Глапиньского. В ходе заседания народные избранники разбросали конфетти из банкнот. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры из сейма.

На опубликованной записи видно, что одна из недовольных высокой инфляцией в Польше парламентариев с балкона кидает вниз купюры. Этим поступком оппозиционеры хотели продемонстрировать, к чему может привести чрезмерная денежная эмиссия.