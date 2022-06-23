Премьер Эстонии призвала потерпеть ради эффекта от санкций

Чтобы дождаться эффекта от введенных антироссийских санкций, нужно еще потерпеть, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По мнению эстонского премьера, в стране все еще высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина . Она также заявила о необходимости проявить «стратегическое терпение», так как санкции в отношении России окажут воздействие не сразу.

«Я все еще думаю, что, вы знаете, эффект (от санкций - прим.) должно почувствовать также население России, потому что, если вы посмотрите, уровень поддержки Путина очень высокий», - подчеркнула Каллас.

Ранее Каллас заявила, что Западу не следует недооценивать военный потенциал России. По ее словам, у Москвы много войск, которые еще могут прибыть на Украину. Она подчеркнула, что не надо недооценивать российскую армию в долгосрочной перспективе. Премьер также добавила, что не следует сбрасывать со счетов способность России добиться успеха в ходе спецоперации на Украине.