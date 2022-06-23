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8 минут назад

Джонсона обвинили в растрате денег налогоплательщиков "на подружек"

Газета.Ru

Член британского парламента Сара Оуэн раскритиковала британского премьер-министра Бориса Джонсона за якобы использование денег налогоплательщиков на содержание своих возлюбленных. Ее слова приводит издание The Independent.

Джонсона обвинили в растрате денег налогоплательщиков «на подружек»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не в первый раз слышим обвинения, что премьер-министр пытался потратить сотни тысяч денег налогоплательщиков на свою девушку», — заявила Оуэн, комментируя решение газеты The Times убрать статью, где утверждалось о желании Джонсона дать своей супруге, Керри Джонсон, высокопоставленную должность в правительстве.

Борис Джонсон только недавно выбрался из секс-скандала. В 2019 году широкой общественности стало известно, что политик в бытность мэром Лондона состоял в отношениях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Джонсона, который на момент отношений с Аркури был женат, подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу любовницы, а также возможной растрате бюджета столицы Великобритании.

В мире,Борис Джонсон,Парламент Великобритании,
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