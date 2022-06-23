Джонсона обвинили в растрате денег налогоплательщиков "на подружек"

«Мы не в первый раз слышим обвинения, что премьер-министр пытался потратить сотни тысяч денег налогоплательщиков на свою девушку», — заявила Оуэн, комментируя решение газеты The Times убрать статью, где утверждалось о желании Джонсона дать своей супруге, Керри Джонсон, высокопоставленную должность в правительстве.

Борис Джонсон только недавно выбрался из секс-скандала. В 2019 году широкой общественности стало известно, что политик в бытность мэром Лондона состоял в отношениях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Джонсона, который на момент отношений с Аркури был женат, подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу любовницы, а также возможной растрате бюджета столицы Великобритании.