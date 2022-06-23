Эстония призвала не списывать со счетов военный потенциал РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посоветовала странам Запада не списывать со счетов военный потенциал России и ее способность добиться успеха в ходе военной спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
«Я слышала разговоры о том, что угрозы больше не существует, что они [российские войска — «Газета.Ru»] исчерпали свои ресурсы. Но это не так. <...> У них еще много войск, которые могут сражаться. Поэтому я не думаю, что мы должны недооценивать их в долгосрочной перспективе», — заявила Каллас.
Ранее Каллас заявляла, что союзникам Украины необходимо ускорить военную помощь, прежде чем «усталость от войны возьмет верх над Западом». Премьер Эстонии подчеркивала, что для Европы и США жизненно важно продолжать фокусироваться на том, чтобы помочь Украине победить. Также Кая Каллас призвала страны Запада воздержаться от деловых связей с Россией.