Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своем уходе с поста в том числе посла России Элеонору Митрофанову.

Захарова с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный.

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«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Думаю, человек устал, начал заговариваться», – добавила Захарова.

Премьер Болгарии обвинил российского посла Митрофанову в своей отставке

Народное собрание Болгарии проголосовало в среду за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Трансляция заседания велась на сайте парламента и в эфире Болгарского национального телевидения.

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против - 116. Чуть позднее один из депутатов оппозиции сообщил, что допустил техническую ошибку и попросил включить в стенограмму заседания, что отдал свой голос за отставку правительства, таким образом за вотум недоверия высказалось 124 депутата, против - 115.

Выступая перед депутатами, Петков обвинил в провале правительства лидеров оппозиционных партий и российского посла.

"Для меня было честью вести правительство, которое было свалено от [Деляна] Пеевского (Движение за права и свободы - прим. ТАСС), [Слави] Трифонова ("Есть такой народ" - прим. ТАСС), [Бойко] Борисова ("Граждане за европейское развитие Болгарии" - прим. ТАСС) и [посла РФ в Болгарии Элеоноры] Митрофановой. Хочу ясно заявить, что вотум недоверия - это маленький шаг на долгом пути, обещаю, что мы продолжим битву за державу без теневой власти и мафии, за нормальную и европейскую Болгарию", - сказал премьер-министр в отставке.

В посольстве России, куда ТАСС обратился за комментарием в связи с упоминанием имени посла в высказывании Петкова, отметил, что дипломатическое представительство во внутренние дела болгарской политики не вмешивается.

"Посольство России не комментирует внутренние дела болгарской политики и личное мнение премьер-министра", - отметили в диппредставительстве.

Голосование в парламенте прошло на фоне акций протеста сторонников и противников коалиционного правительства в составе представителей коалиции "Продолжаем перемены", Болгарской социалистической партии и коалиции "Демократическая Болгария".

В соответствии с действующим законодательством, решение вопроса о правительстве страны переходит в руки президента Болгарии Румена Радева, который должен вручить новый мандат на право сформировать правительство победителю досрочных парламентских выборов - коалиции "Продолжаем перемены", если им этого сделать не удастся, то мандат получит коалиции из партии ГЕРБ и Союза демократических сил, а потом глава государства имеет право передать мандат любой из партий, представленных в парламенте. Если ни одна из трех попыток сформировать правительство не удастся, то президент распустит парламент, назначит техническое правительство и определит дату новых досрочных выборов в парламент.

Премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову грозит отставка, так как правительство страны не поддерживает необдуманную санкционную политику против России. Статью об этом опубликовало издание Politico.

«Правительство премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, скорее всего, проголосует за вотум недоверия, уволив администрацию, которая пообещала очистить страну от повальной коррупции и заняла необычайно сильную позицию в отношении России», — сообщили в издании.

Авторы указали, что Петков с самого начала правления отличался стремлением проводить «пронатовскую» политику в отношении РФ. В рамках нее премьер уволил министра обороны, недостаточно осудившего действия Кремля после начала спецоперации на Украине.

Предложение против правящей коалиции было выдвинуто оппозиционной партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Он обвинил кабинет Петкова в неспособности справиться с ростом инфляции и подверг критике финансовую политику действующего премьера.

Ранее парламент уже уволил своего спикера Николу Минчева из партии Петкова «Продолжение перемен». Этот шаг демонстрирует серьезность намерений по отставке премьера, объяснили авторы.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала западные страны ввели беспрецедентное число санкций против страны.

Позже Россия перестала поставлять газ в Болгарию из-за ее отказа выполнять новые условия оплаты поставок в рублях. Вице-премьер и министр финансов Асен Василев сообщал, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий.

Власти Болгарии не будут высылать посла РФ Элеонору Митрофанову, поскольку это приведёт к полному разрыву отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, пишет РИА Новости. Он добавил, что к таким решениям нужно относиться с особой осторожностью.

Если мы это сделаем, то это будет полный разрыв отношений, и мы считаем, что гораздо целесообразнее, если такой шаг будет сделан на уровне ЕС, — сказал Петков.

С требованием выслать из страны посла РФ в связи с событиями в украинской Буче выступила парламентская фракция «Демократическая Болгария». Позже вице-премьер Асен Василев заявил, что совет министров рассматривает данное предложение.

Европейская дипломатия не смогла предотвратить конфликт на Украине и продолжает демонстрировать свою неэффективность в реагировании на этот кризис. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на Третьем софийском экономическом форуме, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Дипломатия не успела предотвратить конфликт на Украине и продолжает отступать. Отсутствует решительная политика, которая могла быстро положить конец агрессии и войне, в которой каждый день несут потери не только воюющие страны, но и вся европейская экономика", - указал Радев.

По мнению болгарского президента, после окончания холодной войны Европа приняла мир как данность и не приложила достаточно усилий для его сохранения ни в области обороны и безопасности, ни в дипломатии.

"Мы должны задать вопрос: почему дипломатия идет вслед за ракетами и бомбами?" - задался вопросом Радев и указал, что "многосторонняя дипломатия находится в кризисе, а установленная ранее архитектура безопасности рухнула".