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1 час назад

СМИ: «Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме»

Мария Иванова

Греческая газета Proto Thema рассказала, что на фоне «энергетического возмездия» президента России Владимира Путина Европе приходится готовиться к суровой зиме и принимать непопулярные решения - вроде использования угля.

СМИ: «Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме»
Фото: ТАССТАСС

Proto Thema подчеркнула, что энергию - основной способ ответа России на санкции. Не исключено, что РФ полностью перекроет поставки газа, «возможно, в ближайшие недели, со всеми вытекающими, так как энергетическая независимость от Москвы займет много времени».

«Наиболее поразительным событием является переход Европы на уголь в ответ на сокращение поставок российского газа, при этом многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, вводя ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки, и даже призывая меньше использовать кондиционер», - отмечает издание.

О переходе на уголь в ЕС говорят как о временном решении. Европейские чиновники уверяют, что долгосрочные цели по «зеленому переходу» не изменятся. Однако никто не может быть уверен, как долго продержатся «временные решения», подчеркивает газета.

Германия, Нидерланды и Италия уже заявили о готовности увеличить количество угольных электростанций, чтобы заполнить пробелы в энергоснабжении.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 40 процентов от обычной. В РФ заявили, что это связано с санкциями, которые задержали поставку необходимого оборудования из Канады в Германию.

На фоне этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что в ближайшее время страна планирует использовать меньше газа для выработки электроэнергии и больше энергии, получаемой за счет сжигания угля.

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