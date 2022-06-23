Санду обсудила с Зеленским рекомендации по заявке на членство в ЕС

Президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по заявке на членство в ЕС . Об этом Санду написала в своем Twitter в четверг.

"Сегодня, в преддверии заседания Евросовета , у меня состоялся важный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата Молдавии и Украине. Мы привержены укреплению нашего сотрудничества в отношении интеграции в ЕС", - написала президент.

Молдавия подала заявку на членство в ЕС в марте нынешнего года вместе с Грузией и Украиной. ЕК 17 июня рекомендовала саммиту ЕС предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии. Во вторник страны Евросоюза на заседании Совета ЕС по общим вопросам достигли политического консенсуса о предоставлении Украине на саммите 23-24 июня статуса кандидата на вступление в сообщество.