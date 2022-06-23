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29 минут назад

В Болгарии вынесли вотум недоверия правительству

Мария Иванова

Болгарский парламент вынес вотум недоверия правительству страны. Как сообщает БНТ, отставку правительства во главе с премьером Кириллом Петковым поддержали 123 депутата из 239.

В Болгарии вынесли вотум недоверия правительству
Фото: РамблерРамблер

Петков занял пост премьера полгода назад, он - представитель проевропейских сил Болгарии.

Оппоненты Петкова обвинили его в проваленной борьбе с инфляцией и других финансовых проблемах страны.

Сам политик заявлял, что вотум недоверия поддерживают недобросовестные политики, которые боятся раскрытия крупных коррупционных схем. Также он связывал голосование с «российским проникновением».

«Это голосование - маленький шаг на очень длинном пути, они не смогли победить болгарский народ. Мы обещаем, что продолжим битву, чтобы отвоевать нашу страну, когда-нибудь у нас будет Болгария без закулисья и без мафии», - сказал он после голосования.

В ближайшее время будет решено, как будет сформировано новое правительство и состоятся ли досрочные выборы. Эксперты считают, что к власти могут прийти пророссийские силы и планы Болгарии по отказу от российских нефти и газа не будут исполнены.

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