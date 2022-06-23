В Болгарии вынесли вотум недоверия правительству

«Это голосование - маленький шаг на очень длинном пути, они не смогли победить болгарский народ. Мы обещаем, что продолжим битву, чтобы отвоевать нашу страну, когда-нибудь у нас будет Болгария без закулисья и без мафии», - сказал он после голосования.