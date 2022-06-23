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36 минут назад

В США упал уровень поддержки Байдена

Свободная пресса

Специальный опрос показал, что уровень поддержки политики лидера США Джо Байдена снизился до 36%.

Американцы разочаровались в Байдене
Фото: ReutersReuters

По данным агентства Reuters, он держится ниже 50% с августа 2021 года. И уже грозит приблизиться к худшим показателям его предшественника Дональда Трампа. Напомним, политику Трампа в декабре 2017 года поддерживали только 33% участников социсследования.

Кстати, отмечается, что уровень одобрения политики нынешнего президента снижается уже четвертую неделю подряд.

Ранее Джо Байден заявил, что намерен временно упразднить федеральный топливный налог. Причина этого заключается в рекордных ценах на бензин в стране. Политик обсуждает эту меру со своими советниками уже несколько месяцев. При этом отмечается, что решение об отмене налога сначала должен одобрить Конгресс.

Это будет убийственным: В США раскрыли печальный конец для Байдена

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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