Американцы разочаровались в Байдене

По данным агентства Reuters, он держится ниже 50% с августа 2021 года. И уже грозит приблизиться к худшим показателям его предшественника Дональда Трампа . Напомним, политику Трампа в декабре 2017 года поддерживали только 33% участников социсследования.

Ранее Джо Байден заявил, что намерен временно упразднить федеральный топливный налог. Причина этого заключается в рекордных ценах на бензин в стране. Политик обсуждает эту меру со своими советниками уже несколько месяцев. При этом отмечается, что решение об отмене налога сначала должен одобрить Конгресс.