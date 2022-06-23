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25 минут назад

США предложат «Большой семерке» способы усилить давление на Россию

Елена Прошина

Соединенные Штаты намерены представить на саммите «Большой семерки» предложения по усилению давления на Москву и поддержке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

США предложат «Большой семерке» способы усилить давление на Россию
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины», — заявил американский чиновник.

«Лидеры также будут продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния. Они укрепят наше сотрудничество по экономическим вопросам, киберпространству, квантовым технологиям и особенно по вызовам, исходящим от КНР. Ключевой частью усилий по продвижение общего видения мира <...> станет запуск нашего глобального партнерства в области инфраструктуры, которое поможет нашим партнерам из числа стран с низким и средним уровнями дохода, одновременно повышая экономическую конкурентоспособность США и [укрепляя нашу] национальную безопасность», — отметил представитель американской администрации.

Кроме того, лидеры G7 намерены обсудить рост инфляции в мире, а также вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

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