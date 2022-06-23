США предложат «Большой семерке» способы усилить давление на Россию

«Лидеры также будут продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния. Они укрепят наше сотрудничество по экономическим вопросам, киберпространству, квантовым технологиям и особенно по вызовам, исходящим от КНР. Ключевой частью усилий по продвижение общего видения мира <...> станет запуск нашего глобального партнерства в области инфраструктуры, которое поможет нашим партнерам из числа стран с низким и средним уровнями дохода, одновременно повышая экономическую конкурентоспособность США и [укрепляя нашу] национальную безопасность», — отметил представитель американской администрации.