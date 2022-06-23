Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдаваться визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Решение приняло правительство страны по предложению МИД 24 февраля 2022 года.

Исключение могут составлять гуманитарные случаи.

Таким образом Чехия пытается оказать давление на власти РФ и Белоруссии для окончания спецоперации на Украине.