Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдаваться визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
Решение приняло правительство страны по предложению МИД 24 февраля 2022 года.
Исключение могут составлять гуманитарные случаи.
Таким образом Чехия пытается оказать давление на власти РФ и Белоруссии для окончания спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Финляндия не будет продлевать коронавирусные ограничения на въезд в страну с 30 июня, поэтому граница для туризма с Россией будет открыта, следует из заявления финского МВД. Министерство уточнило, что консульские учреждения Финляндии оформляют визы в страну в обычном порядке. Ранее многие страны Европы, а также Турция, Таиланд и Грузия отменили ограничения для туристов, введенные из-за пандемии.