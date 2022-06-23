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26 минут назад

Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года

Газета.Ruиещё 2

Гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдаваться визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Решение приняло правительство страны по предложению МИД 24 февраля 2022 года.

Исключение могут составлять гуманитарные случаи.

Таким образом Чехия пытается оказать давление на власти РФ и Белоруссии для окончания спецоперации на Украине.

В США заявили о намерении сохранять ограничения против России

Ранее сообщалось, что Финляндия не будет продлевать коронавирусные ограничения на въезд в страну с 30 июня, поэтому граница для туризма с Россией будет открыта, следует из заявления финского МВД. Министерство уточнило, что консульские учреждения Финляндии оформляют визы в страну в обычном порядке. Ранее многие страны Европы, а также Турция, Таиланд и Грузия отменили ограничения для туристов, введенные из-за пандемии.

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