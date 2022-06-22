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21 минуту назад

Госдеп заявил о планах сохранять давление на Россию

Lenta.ru

В Госдепартаменте США рассказали о том, сколько времени власти страны намерены сохранять ограничения против России. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В США заявили о намерении сохранять ограничения против России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что у властей США существуют планы не снижать давление на Россию до конца спецоперации на Украине.

«Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль», — сказал он о будущем участии главы МИД МИД России СергСергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Индонезии, которая запланирована на 7–8 июля.

Прайс добавил, что США ожидают обсуждения украинского кризиса в рамках будущих мероприятий в формате G20.

Ранее президент США Джо Байден признал влияние антироссийских санкций на США. По его словам, ограничения против страны привели к росту цен на топливо не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.

В мире,Нед Прайс,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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