В Госдепартаменте США рассказали о том, сколько времени власти страны намерены сохранять ограничения против России. Заявление ведомства приводит ТАСС.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что у властей США существуют планы не снижать давление на Россию до конца спецоперации на Украине.

«Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль», — сказал он о будущем участии главы МИД МИД России СергСергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Индонезии, которая запланирована на 7–8 июля.

Прайс добавил, что США ожидают обсуждения украинского кризиса в рамках будущих мероприятий в формате G20.