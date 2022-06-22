В США заявили о намерении сохранять ограничения против России

В Госдепартаменте США рассказали о том, сколько времени власти страны намерены сохранять ограничения против России. Заявление ведомства приводит ТАСС.
Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что у властей США существуют планы не снижать давление на Россию до конца спецоперации на Украине.
«Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль», — сказал он о будущем участии главы МИД МИД России СергСергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Индонезии, которая запланирована на 7–8 июля.
Прайс добавил, что США ожидают обсуждения украинского кризиса в рамках будущих мероприятий в формате G20.
Ранее президент США Джо Байден признал влияние антироссийских санкций на США. По его словам, ограничения против страны привели к росту цен на топливо не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.