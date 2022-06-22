Белый дом: НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе

«Я также думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями. <...> Я в полной мере ожидаю, что переговоры по расстановке сил и средств займут центральное место на саммите на будущей неделе», — поделилась она.