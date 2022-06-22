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55 минут назад

Белый дом: НАТО объявит на саммите в Мадриде о новой расстановке сил в Европе

Газета.Ru

Специальный помощник президента США и старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат заявила, что НАТО на саммите в Мадриде расскажет о новой расстановке сил в Европе, передает ТАСС.

Белый дом: НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я также думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями. <...> Я в полной мере ожидаю, что переговоры по расстановке сил и средств займут центральное место на саммите на будущей неделе», — поделилась она.

По словам Слоат, грядущий саммит даст и «осязаемые результаты». Однако она не уточнила, каких именно итогов ожидают в США, но она обмолвилась о новой Стратегической концепции НАТО.

США обвинили Россию в нарушении договора с НАТО

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что организация собирается обозначить в новой стратегической концепции РФ в качестве «прямой угрозы» безопасности альянса.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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