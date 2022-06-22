Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и России разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении. Об этом рассказал командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным «Бритва», передает РИА Новости.

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По его словам, сейчас обстановка на этом направлении стабильно-напряженная, потому как противник предпринимает попытки контратак.

«Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу», — заявил командир.

Он добавил, что бой длила около часа или полтора. Благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками ВСУ были отброшены на свои позиции.

«При этом он понес существенные потери в живой силе и технике», — сообщил командир.

Он уточнил, что украинские войска пытаются безуспешно вернуть свои ранее потерянные позиции и укрепрайоны.