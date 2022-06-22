В Минобороны сообщили о подрыве националистами школы в Авдеевке

Украинские националисты взорвали школу в Авдеевке ДНР, сфабрикованную информацию об этом распространили в украинских и западных СМИ. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ провели очередную провокацию в Авдеевке, чтобы обвинить ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.
"Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы №6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", - заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.