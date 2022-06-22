Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что сожалеет в связи с допущенным им некорректным сравнением канцлера Олафа Шольца с "ливерной колбасой" и лично извинится перед ним за это. Об этом Мельник заявил журналу Der Spiegel, видеоинтервью опубликовано в среду.

В апреле украинские власти отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его, по их мнению, тесных связей с РФ в прошлом. Шольц впоследствии отказывался посещать Украину именно из-за этого решения Киева. Мельник тогда счел, что канцлер обиделся, и охарактеризовал его, использовав устаревший фразеологизм, который дословно переводится как "быть обиженной ливерной колбасой". Это вызвало критику со стороны германской общественности.

"Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием", - сказал посол, признав, что оно было "неуместно с дипломатической точки зрения". "Я перед ним лично извинюсь", - добавил он.

По его словам, это вызвало негативную реакцию в том числе со стороны украинских властей.

"Моего президента это не развеселило", - отметил Мельник, который регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания.

Он добавил, что лично с Владимиром Зеленским об этом не говорил, но у него состоялся разговор с главой МИД Дмитрием Кулебой.