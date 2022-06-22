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18 минут назад

В США сообщили, что НАТО выступит на саммите с объявлениями о новой расстановке сил

ТАСС

Организация Североатлантического договора (НАТО) выступит на своем скором саммите в столице Испании с широкими объявлениями о новой расстановке сил в Европе. Об этом сообщила в среду специальный помощник президента США, старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат.

НАТО выступит с широкими объявлениями о новой расстановке сил в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я также думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями", - заявила советник американского лидера, комментируя на конференции Атлантического совета в Вашингтоне предстоящий саммит НАТО в Мадриде. "Я в полной мере ожидаю, что переговоры по расстановке сил и средств займут центральное место на саммите на будущей неделе", - отметила Слоат.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.

В мире,Армия,НАТО,
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