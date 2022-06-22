НАТО выступит с широкими объявлениями о новой расстановке сил в Европе

"Я также думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями", - заявила советник американского лидера, комментируя на конференции Атлантического совета в Вашингтоне предстоящий саммит НАТО в Мадриде. "Я в полной мере ожидаю, что переговоры по расстановке сил и средств займут центральное место на саммите на будущей неделе", - отметила Слоат.