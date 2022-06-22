Украина пообещала выполнить рекомендации ЕК для получения статуса кандидата

Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии (ЕК) для получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). С таким обещанием на брифинге выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции республики Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

Фото: Администрация Президента Украины Администрация Президента Украины

Она заявила, что Украина сможет реализовать соответствующие меры до конца года, добавив, что большинство из них получится выполнить «даже быстрее».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о намерении ЕС предоставить республике статус кандидата на вступление в объединение на саммите 23–24 июня.