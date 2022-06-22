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23 минуты назад

Джонсон считает, что территория Украины должна быть восстановлена до границ до 24 февраля

ТАССиещё 1

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украине не следует "отдавать свои территории в обмен на мир", а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ "до 24 февраля". Такое заявление он сделал в среду в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская Corriere della Sera.

"Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им и решать, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир и не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до 24 февраля", - сказал Джонсон.

"Когда мы говорим, что [президент РФ Владимир] Путин должен проиграть, мы не имеем в виду события в Москве или внутреннюю политику России, это не наша цель. Под провалом имеется в виду возвращение к статус-кво до 24 февраля", - пояснил премьер.

Джонсон захотел спасти Украину от «паршивого» мира с Россией

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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