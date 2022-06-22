"Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им и решать, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир и не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до 24 февраля", - сказал Джонсон.