Полиция Майами выкупает у жителей оружие для отправки на Украину

Полиция Майами в штате Флорида, США, начала выкупать у жителей города оружие для его отправки на Украину. Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, такие меры были приняты с целью убрать огнестрельное оружие с улиц города и поддержать украинских военных. За пистолеты сотрудники правопорядка предлагают $50, за ружья — $100, за автоматы АК-47 или AR-15 — $150.

Ранее бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин считает, что поставки западного вооружения на Украину происходят слишком медленно. По его словам, чтобы оружие, отправленное с Запада, попало в войска, требуется несколько недель и даже месяцев.