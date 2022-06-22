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13 минут назад

Полиция Майами выкупает у жителей оружие для отправки на Украину

Газета.Ru

Полиция Майами в штате Флорида, США, начала выкупать у жителей города оружие для его отправки на Украину. Об этом пишет The Washington Post.

Полиция Майами выкупает у жителей оружие для отправки на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным газеты, такие меры были приняты с целью убрать огнестрельное оружие с улиц города и поддержать украинских военных. За пистолеты сотрудники правопорядка предлагают $50, за ружья — $100, за автоматы АК-47 или AR-15 — $150.

Ранее бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин считает, что поставки западного вооружения на Украину происходят слишком медленно. По его словам, чтобы оружие, отправленное с Запада, попало в войска, требуется несколько недель и даже месяцев.

До этого Кин заявил, что американский ядерный арсенал серьезно отстает от российского, поэтому США необходимо модернизировать стратегическое вооружение. Также он выразил опасение, что «противники» США могут «воспользоваться» этим фактором.

В мире,Армия,Джек Кин,
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