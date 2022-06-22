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25 минут назад

В ООН выступили против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева

Lenta.ruиещё 2

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева. Его слова приводит РИА Новости.

ООН отреагировала на удар по буровым «Черноморнефтегаза»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры», — сказал он.

22 июня губернатор Ростовской области сообщил, что Новошахтинский НАЗ, расположенный на границе с Украиной, загорелся после того, как его атаковали беспилотники. На территории завода нашли обломки аппаратов. По одной из версий, дроны, которые атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, могли быть произведены на Украине.

В мире,Фархан Хак,Новошахтинский НПЗ,ООН,
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