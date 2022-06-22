Пока вы не уснули: пожар на новошахтинском НПЗ и взрыв в воинской части под Владимиром

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На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар площадью 50 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как уточняется, информация о возгорании поступила в 09:25 мск. Инцидент произошел в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. Горит теплообменник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Снаряд сдетонировал в воинской части под Владимиром

В воинской части под Владимиром сдетонировал снаряд. В результате ЧП погибли 4 человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в складском помещении. Пострадали еще 4 человека, один из них доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.

Пропавший в Якутии Ан-30 обнаружен

Пропавший 22 июня самолет Ан-30М в Якутии обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, все находившиеся на борту люди живы, трое из них пострадали — им потребовалась помощь медиков.

По предварительной информации, самолет совершил жесткую посадку. Причины происшествия выясняются.

Минобороны: Киев эвакуировал раненых и убитых иностранных наемников

Раненые наемники из США и Великобритании, а также восемь тел убитых, были эвакуированы украинским командованием в районе Николаевки, чтобы они не попали к российским ВС. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России пишет РИА Новости.

По данным российского военного ведомства, операция по эвакуации была проведена «в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад».

В Финляндии заявили о готовности сражаться с Россией

WIkipedia

Финляндия десятилетиями готовилась к гипотетическому нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Такое заявление сделал командующий Оборонительными силами республики генерал Тимо Кивинен. Его слова приводит Reuters.

«Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал Кивинен.

СМИ: Литва может перекрыть газ в Калининград

Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может перекрыть поставки газа в регион. Об этом написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.

Он допускает, что власти Литвы воспользуются тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию.

В Кремле заявили о «различных» вариантах ответа Литве из-за Калининграда

Россия считает, что ограничение транзита в Калининград через территорию Литвы противоречит основополагающим документам, и рассматривает различные варианты ответных мер. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными.

Европейская страна решила стать визовым посредником России и Украины

Швейцария заявила о готовности стать визовым посредником между Россией и Украиной в оказании консульских и дипломатических услуг. Об этом сообщили в МИД страны, пишут «Известия».

Как уточнили в Госдуме, международная практика позволяет прибегать к помощи страны-посредника в этом вопросе. При этом согласовать такой порядок должны все стороны.

Появилось видео открытия ресторанов «Вкусно — и точка» в Петербурге

В Санкт-Петербурге открываются первые рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка», которые пришли на замену «Макдональдсу». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший соответствующее видео. На кадрах видно, что особенно рады этому событию оказались петербургские подростки.

Сегодня заработали 14 заведений общепита, еще 16 планируется открыть в Северной столице 24 и 26 июня. Всего до конца лета в Петербурге заработают 80 ресторанов сети.

Умер певец Пьер Нарцисс

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.