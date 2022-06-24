Украинских беженцев бесплатно постригли в Токио

«Единственное обстоятельство, при котором украинцев отправят в Руанду, это если они прибудут в Великобританию нелегально, тем самым подрывая безопасные и законные маршруты, которые у нас есть. Думаю, мы даем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть как минимум два очень хороших маршрута для приезда в эту страну», — цитирует Бориса Джонсона британская газета The Guardian. Однако он уточнил, что высылка беженцев все же маловероятна.