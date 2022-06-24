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26 минут назад

Джонсон: украинских беженцев-нелегалов будут высылать в Африку

Ura.Ruиещё 2

Украинских беженцев, которые нелегально прибывают в Великобританию, будут депортировать в Руанду. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Украинских беженцев бесплатно постригли в Токио
Фото:  Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Единственное обстоятельство, при котором украинцев отправят в Руанду, это если они прибудут в Великобританию нелегально, тем самым подрывая безопасные и законные маршруты, которые у нас есть. Думаю, мы даем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть как минимум два очень хороших маршрута для приезда в эту страну», — цитирует Бориса Джонсона британская газета The Guardian. Однако он уточнил, что высылка беженцев все же маловероятна.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Издание EurAsia Daily писало, что беженцы из Украины взбесили жителей Евросоюза своей ленью. Бельгийский политолог Крис Роман в разговоре с URA.RU также отмечал, что в Европе растет уровень недовольства из-за беженцев.

Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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