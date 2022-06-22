Россия обладает не одним выходом из нынешней ситуации вокруг Украины , а Запад был готов учитывать законные интересы Москвы в сфере безопасности до начала ее нынешней специальной военной операции. С такими заявлениями выступила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман .

"Это не в его (Путина - прим. ТАСС) интересах. Он не достигает своих целей. Есть много "съездов с дороги", которыми он тут может воспользоваться. Пока он не принял решение воспользоваться ни одним из этих "съездов с дороги", - утверждала Шерман, выступая на конференции вашингтонского Атлантического совета.

"Как я говорила до начала этого вторжения, мы занимались очень интенсивной дипломатией [с Москвой] - НАТО и я лично с российскими коллегами, - чтобы сказать: да, мы понимаем, что у вас имеются некоторые законные обеспокоенности в сфере безопасности, и вот множество способов, при помощи которых мы можем заняться ими", - отметила замглавы американской дипломатии.

"Однако он (Путин - прим. ТАСС) настаивал на том, что единственным способом было возвращение к НАТО [образца] 1997 года, а это абсурдно, страны сами принимают решения и определяют свое политическое будущее, другие государства не решают эти вопросы за них", - сказала Шерман.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией западных стран.